La nostra rubrica settimanale sui consigli per il fantacalcio di Serie A. Concentriamoci sui centrocampisti: ecco le nostre proposte dettagliate e motivate.

MilanLive.it è felice di presentarvi la nuova rubrica settimanale dedicata al fantacalcio di Serie A, il gioco fantasy sport sul calcio che ormai è diventato un abituè per molti appassionati.

A calciomercato chiuso e aste già definite, ecco i nostri consigli dettagliati e motivati. Dopo portieri e difensori, ecco le nostre proposte relativamente ai centrocampisti. Ci sono mille sfaccettature in questo ruolo: dai mediani davanti la difesa alle ali, fino a interni e trequartisti. Di seguito tutte le nostre proposte:

Consigli centrocampo fantacalcio

Stefano Sensi – Arriva da prestazioni super nell’ultimo periodo, tra Inter e nazionale. Conte lo ha spostato fisso mezz’ala. Si inserisce bene ed è in forma. Forse potrebbe soffrire la fisicità del centrocampo dell’Udinese, ma non si può lasciar fuori. Oltretutto tira anche i calci piazzati.

Piotr Zielinski – Contro la Sampdoria, il suo Napoli giocherà senza una vera prima punta, quindi lì davanti saranno fondamentali i suoi inserimenti. I blucerchiati soffrono molto in difesa e lasciano praterie che il polacco potrebbe sfruttare, anche con la grande abilità nel tiro da fuori.

Dejan Kulusevski – Un centrocampista che fa l’attaccante. Il Cagliari è una squadra tosta ma con 3 assenze importanti come Cragno, Nainggolan e Pavoletti, può soffrire e non poco la voglia dei ragazzi del Parma di mister D’Aversa. Probabile che porti qualche bonus.

Henrikh Mkhitaryan – Superate le difficoltà nello scrivere il suo cognome, potrebbe essere il nome giusto per ottenere la vittoria di giornata. L’armeno viene da una super prestazione con la nazionale, che a sorpresa ha battuto 4-2 la Bosnia. Due gol e un assist. Dovrebbe giocare sulla trequarti, e da lì, contro il Sassuolo, potrebbe fare la differenza e portare bonus.

Lasse Schöne – Il danese non si è ancora messo in mostra nel nostro campionato, e contro l’Atalanta ha l’occasione giusta per farlo. I nerazzurri hanno il primo impegno in Champions League mercoledì, a Zagabria, che potrebbe portare distrazioni. Tutti aspettano la prima magia con la maglia del Genoa per l’ex Ajax.

Jesus Suso – Da MilanLive.it non poteva mancare un consiglio riguardante un calciatore del Milan. I rossoneri domenica saranno impegnati contro il Verona, e dal centrocampo potrebbe arrivare qualche gol o assist. Attenzione dunque allo spagnolo.