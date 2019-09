I consigli per il Fantacalcio di Serie A. La nostra rubrica settimanale per i fanta-allenatori italiani. Partiamo dal ruolo dei portieri: ecco quattro proposte.

Inauguriamo la prima rubrica settimanale di MilanLive.it dedicata al fantacalcio di Serie A, il gioco fantasy sport sul calcio che ormai è diventato un abituè per molti appassionati. A calciomercato chiuso e aste già definite, ecco i nostri consigli dettagliati e motivati.

Partiamo dai portieri. I nostri consigli per la terza giornata di Serie A sono i seguenti:

1 – Salvatore Sirigu – Il suo Torino giocherà nel monday night (lunedì sera) in casa contro il Lecce, e di per sé basta questo per pensare che il portiere italiano possa uscire imbattuto dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Un “+1” potenzialmente facile nel caso si utilizzasse il bonus imbattibilità. E comunque un voto positivo in caso di modificatore difesa che comprende anche il portiere.

2 – Samir Handanovic – L’Inter giocherà a San Siro contro l’Udinese. Partita sulla carta semplice per i nerazzurri. E anche qui, vale un po’ il discorso fatto per Sirigu.

La squadra di Antonio Conte deve però registrare meglio la difesa (vedi gol subito dal Cagliari), ancora sperimentale, e dunque qualche spazio ai bianconeri potrebbe concederlo: e lì possono subentrare le parate miracolose che il portiere sloveno ci ha abituato spesso a compiere.

3 – Gianluigi Donnarumma – Non si tratta di “obbligo” da testata giornalistica sul Milan, proporre tra i consigli un giocatore rossonero.

A prescindere dal tifo, Gigio è uno dei portieri più forti del panorama calcistico italiano ed europeo, ergo nel fantacalcio può ricevere fantavoti davvero interessanti ed alti. E speriamo che – e qui subentra il milanismo insito in noi – esca dal Bentegodi imbattuto.

Portieri fantacalcio, la scommessa della 3ª giornata

E siccome non ci piace vincere facile, visto che i tre nomi sopracitati rappresentano garanzie assolute tra i pali, proponiamo un quarto nome. Una scommessa, una sfida per i più temerari:

4 – Robin Olsen – Arrivato al Cagliari negli ultimi giorni di mercato, il portiere svedese dopo la prova non da buttare contro l’Inter, proverà a convincere i suoi fanta-allenatori che possono avere fiducia in lui.

Sarà un percorso lungo – dopo i disastri della scorsa stagione con la Roma – ma chissà che non possa partire il suo exploit proprio contro il Parma domenica pomeriggio. Una bella prestazione contro Gervinho e compagni, potrebbe essere premiata con un voto più alto del solito.

