Lucas Paquetà potrebbe partire nuovamente dalla panchina in Hellas Verona-Milan. Scopriamo le probabili formazioni della partita di campionato di domenica.

Tra oggi e domani Marco Giampaolo deciderà a quali giocatori affidarsi nella formazione da schierare in Hellas Verona-Milan. Domenica sera allo stadio Marcantonio Bentegodi c’è una partita di campionato da non perdere.

Dopo la sconfitta contro l’Udinese, i rossoneri hanno battuto il Brescia a San Siro e adesso vogliono fare il bis in Veneto. I 3 punti sono fondamentali per diversi motivi, tra questi anche la necessità di arrivare al derby con il morale alto. Un passo falso sarebbe deleterio per il clima a Milanello, dove già di base le pressioni non mancano.

Serie A, Hellas Verona-Milan: probabili formazioni del match

Ancora da capire che modulo utilizzerà Giampaolo, se il suo sarà un 4-3-2-1 o un 4-3-3. In ogni caso, la sensazione è che la formazione del Milan sarà pressoché uguale a quella vista contro il Brescia nell’ultima giornata di campionato.

Dunque, quartetto difensivo Calabria-Musacchio-Romagnoli-Rodriguez davanti a Gianluigi Donnarumma. A centrocampo Franck Kessie mezzala destra, Ismael Bennacer regista e Hakan Calhanoglu mezzala sinistra. Il turco dovrebbe essere preferito a Lucas Paquetà, che secondo l’allenatore deve ancora lavorare per interpretare bene le sue idee di calcio.

Per quanto riguarda l’attacco, ci saranno ancora Jesus Suso e Samuel Castillejo a supporto della prima punta. Contro il Brescia fu schierato André Silva a sorpresa, ma adesso il portoghese è all’Eintracht Francoforte e pertanto Krzysztof Piatek può riprendere il proprio posto. Partiranno dalla panchina Rafael Leao e Ante Rebic, pronti a subentrare in caso di necessità.

L’Hellas Verona di Ivan Juric dovrebbe affrontare il Milan con un modulo 3-4-2-1. Terzetto Rrahmani-Kumbulla-Bocchetti a proteggere la porta difesa da Silvestri. A centrocampo sulle corsie esterne Faraoni a destra e Lazovic a sinistra. Gli interni saranno Amrabat (in ballottaggio con Henderson) e Veloso. Sulla trequarti Zaccagni e Tutino (in vantaggio su Verre) a supportare il centravanti Stepinski.

HELLAS VERONA-MILAN: PROBABILI FORMAZIONI

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Bocchetti; Faraoni, Amrabat (Henderson), Veloso, Lazovic; Zaccagni, Tutino (Verre); Stepinski.

Milan (4-3-2-1): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Castillejo; Piatek.

