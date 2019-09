Venerdì a Milanello conferenza stampa per Ante Rebic, l’ultimo acquisto del Milan nella finestra estiva del calciomercato. L’attaccante croato classe 1993 ha detto che è un sogno vestire la maglia rossonera ed è pronto a dare il proprio contributo alla squadra guidata da Marco Giampaolo. L’esperienza all’Eintracht Francoforte lo ha aiutato a maturare molto rispetto a quando arrivò giovanissimo in Italia la prima volta per giocare nella Fiorentina. A livello di ruolo preferisce agire da esterno offensivo sinistro, ma può giocare pure da seconda punta. Rebic ha anche negato contatti diretti con l’Inter in estate. Indosserà la maglia numero 18, la stessa che utilizza con la Croazia.

Rebic: “Milan, sono pronto. Mai sentito l’Inter. Giampaolo? Impressione positiva”