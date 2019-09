Esordio in Primavera 2 per il Milan di Maurizio Ganz. I rossoneri contro lo Spezia non vanno oltre l’1-1. In gol Pecorino e Gaddini. Capanni sbaglia il rigore.

Prima partita in Primavera 2 per il Milan di Maurizio Ganz. “V P S” contro i pari-categoria dello Spezia. Al Vismara

Partono subito bene i padroni di casa, che si procurano un calcio di rigore trasformato al 10′ dal neo-arrivato attaccante del Catania Emanuele Pecorino: dagli 11 metri è bravo a firmare il vantaggio. L’1-0 però dura poco, appena otto minuti: al 18′ arriva il pareggio con Gaddini. La ripresa si chiude sul parziale di 1-1.

Nel secondo tempo poche emozioni nella prima parte. Qualche cambio e poco più. Al 76′ il Milan si procura un altro rigore: stavolta dal dischetto va Capanni, ma c’è la parata del portiere avversario Barone che nega il sorpasso rossonero. Nel finale altri cambi per le due squadre, ma l’equilibrio non cambia. Pareggio all’esordio per il Milan Primavera.