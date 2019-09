La lista dei convocati del Milan in vista del match di domani in trasferta sul campo del Verona: anche i nuovi acquisti saranno presenti.

Domani il Milan torna in campo a Verona con un solo obiettivo: vincere e cominciare a fare sul serio, senza rischiare di rimanere indietro nella lotta alla zona Champions League.

In vista della sfida e prima della conferenza stampa pre-match (alle ore 14 in punto), Marco Giampaolo ha ufficializzato la lista dei 24 calciatori convocati. Quasi tutta la rosa a sua disposizione per la gara del Bentegodi.

Come riportato dai profili social del Milan, salteranno il match soltanto il lungodegente Mattia Caldara ed il portiere Pepe Reina, ancora alle prese con difficoltà muscolari. Presenti invece i neo acquisti Theo Hernandez ed Ante Rebic, pronti a sedersi in panchina. Idem per il recuperato Lucas Biglia.

Di seguito l’elenco completo dei calciatori convocati per Verona-Milan.

PORTIERI

Donnarumma A., Donnarumma G., Soncin

DIFENSORI

Calabria, Conti, Duarte, Gabbia, Hernandez, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessié, Krunić, Paquetá.

ATTACCANTI

Borini, Castillejo, Leão, Piątek, Rebic, Suso.