Théo Hernandez ha recuperato dall’infortunio alla caviglia. È ormai pronto per giocare. Domani contro il Verona però, giocherà ancora Ricardo Rodriguez.

Theo Hernandez è stato uno degli acquisti dell’estate rossonera, fortemente voluto da Paolo Maldini che gli ha voluto parlare personalmente. Arrivato a titolo definitivo dal Real Madrid, il terzino francese scalpita per fare il suo esordio con il Milan.

Purtroppo l’infortunio alla caviglia sofferto a fine luglio scorso, ha rallentato inevitabilmente tutto. Altrimenti sarebbe stato certamente inserito nelle prime due partite di campionato, visto che sulla fascia sinistra è palese la carenza di spinta offensiva in costruzione. Adesso Theo è perfettamente recuperato, non ha più problemi alla caviglia e ormai da giorni si allena regolarmente insieme alla squadra.

Milan, dualismo Rodriguez-Hernandez

Marco Giampaolo ha anche avuto modo di parlare con il giocatore, spiegargli direttamente gli schemi e la tattica. Adesso starà al giocatore abituarsi il più in fretta possibile al campionato italiano, soprattutto facendo attenzione alla fase difensiva.

Hernandez però non partirà titolare domani sera contro l’Hellas Verona al Bentegodi. Mister Giampaolo gli preferirà probabilmente – stando alle indiscrezioni – ancora Ricardo Rodriguez.

Il terzino svizzero è ormai da mesi il titolarissimo sulla corsia mancina, ma a parte una discreta abilità tecnica in fase di costruzione, non entusiasma nelle due fasi. Certamente essendo più preparato di Hernandez dal punto di vista tattico, sarà più avvantaggiato in questo inizio stagionale.

Proprio sul dualismo tra i due terzini mancini, Giampaolo ha dichiarato: “Rodriguez è ordinato, porta a casa sempre il pane. Hernandez è assaltatore, giocatore di spinta, grande entusiasmo e arroganza fisica. Sono un po’ diversi, ma sono due ottimi calciatori. Appena mettiamo apposto Hernandez li possiamo usare entrambi a seconda delle situazioni”.

Theo Hernandez: panchina a Verona, e nel derby?

Va detto anche, però, che se Giampaolo non schiera Theo titolare contro il modesto Verona (con tutto il rispetto), non c’è da aspettarsi che lo faccia giocare sabato prossimo contro l‘Inter.

La valutazione fatta da Giampaolo su Hernandez: “Ha recuperato bene, ha entusiasmo, ha argento addosso. Mi piace. Dal punto di vista medico sta apposto, deve mantenere la condizione. Non giocherà domani”.

Servirà ancora del tempo prima di vedere Hernandez titolare. A meno di stravolgimenti clamorosi, il francese andrà in panchina anche nel derby per far spazio a Rodriguez.