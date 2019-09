Una partita pazzesca Brescia–Bologna. Nel primo tempo le Rondinelle erano avanti 3-1: doppietta del solito Alfredo Donnarumma, sempre più protagonista di questa squadra, e Cistana. Nel mezzo, il gol di Bani per i rossoblu. Nella ripresa è iniziata la clamorosa rimonta degli uomini di Sinisa Mihajlovic, oggi non in panchina perché ha ripreso le cure. Rodrigo Palacio accorcia, Denswill pareggia e infine Orsolini trova la rete dell’incredibile 4-3. Rimonta completata e settimo punto conquistato dagli emiliani, gli stessi della Juventus. Un risultato molto importante per questo Bologna che sogna un posto in Europa.

