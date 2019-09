News Milan: il club rossonero non ha solamente Gigio Donnarumma in scadenza di contratto nel 2021. Ci sono anche Hakan Calhanoglu, Mateo Musacchio e altri.

Concluso il calciomercato estivo 2019, il Milan ha comunque una questione importante da risolvere nei prossimi mesi. Si tratta del rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma.

Il 20enne portiere va in scadenza il 30 giugno 2021 ed è fondamentale trovare un accordo prima della prossima estate. La trattativa con l’agente Mino Raiola non è ancora partita, però immaginiamo che nelle prossime settimane inizieranno i primi contatti per dialogare su un’intesa che si prospetta non facile.

News Milan, da Musacchio a Calhanoglu: giocatori in scadenza nel 2021

Donnarumma è sicuramente l’elemento più importante con un contratto in scadenza a giugno 2021, ma non l’unico nell’organico del Milan. Ce ne sono altri sei.

Pepe Reina : è il vice di Gigio e ha già 37 anni, difficile pensare che la sua esperienza in rossonero possa prolungarsi oltre. Anzi, è probabile che la prossima stagione sia l’ultima del portiere spagnolo. Da vedere se la trascorrerà ancora a Milano oppure preferirà cercare un’altra sistemazione per chiudere da protagonista con più minutaggio.

: è il vice di Gigio e ha già 37 anni, difficile pensare che la sua esperienza in rossonero possa prolungarsi oltre. Anzi, è probabile che la prossima stagione sia l’ultima del portiere spagnolo. Da vedere se la trascorrerà ancora a Milano oppure preferirà cercare un’altra sistemazione per chiudere da protagonista con più minutaggio. Antonio Donnarumma : il fratello di Gigio è il terzo nella gerarchia degli estremi difensori al Milan. Anche nel suo caso è difficile pensa ad un rinnovo. Anzi, non ci stupiremmo se partisse nella prossima estate.

: il fratello di Gigio è il terzo nella gerarchia degli estremi difensori al Milan. Anche nel suo caso è difficile pensa ad un rinnovo. Anzi, non ci stupiremmo se partisse nella prossima estate. Mateo Musacchio : il difensore 29enne è un titolare oggi con Marco Giampaolo. Se il suo rendimento dovesse essere positivo in questa annata, un prolungamento non sarebbe da escludere.

: il difensore 29enne è un titolare oggi con Marco Giampaolo. Se il suo rendimento dovesse essere positivo in questa annata, un prolungamento non sarebbe da escludere. Ricardo Rodriguez : in queste stagioni è stato il titolare della fascia sinistra difensiva, ma non ha mai convinto pienamente e l’arrivo di Theo Hernandez potrebbe portarlo tra non molto a doversi accomodare in panchina. La concorrenza del francese potrebbe fargli bene, però oggi parlare di rinnovo per l’ex Wolfsburg è azzardato.

: in queste stagioni è stato il titolare della fascia sinistra difensiva, ma non ha mai convinto pienamente e l’arrivo di Theo Hernandez potrebbe portarlo tra non molto a doversi accomodare in panchina. La concorrenza del francese potrebbe fargli bene, però oggi parlare di rinnovo per l’ex Wolfsburg è azzardato. Hakan Calhanoglu : il 25enne turco non ha ancora fatto vedere al Milan tutto il proprio potenziale. Per diverse ragioni, l’ottimo giocatore ammirato ai tempi del Bayer Leverkusen si è visto solamente a sprazzi. Giampaolo ha fiducia in lui e se questa stagione dovesse rilanciarlo, allora la dirigenza potrebbe anche pensare a prolungargli il contratto.

: il 25enne turco non ha ancora fatto vedere al Milan tutto il proprio potenziale. Per diverse ragioni, l’ottimo giocatore ammirato ai tempi del Bayer Leverkusen si è visto solamente a sprazzi. Giampaolo ha fiducia in lui e se questa stagione dovesse rilanciarlo, allora la dirigenza potrebbe anche pensare a prolungargli il contratto. Fabio Borini: un jolly che è sempre stato una riserva in questi anni, salvo in determinate occasioni. Improbabile che il Milan lo trattenga.

Nel 2021 la società di via Aldo Rossi dovrà anche valutare cosa fare con Ante Rebic, arrivato in prestito secco biennale dall’Eintracht Francoforte (dove si è trasferito André Silva con la medesima formula). Potrebbe essere impostata una nuova trattativa per l’acquisto a titolo definitivo, se il suo rendimento avrà soddisfatto. Oppure verrò restituito al club di appartenenza.

