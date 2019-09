Domani scatta il campionato del Milan Femminile di mister Maurizio Ganz, in trasferta sul campo della Roma. Ecco come vedere il match in diretta.

Non solo Serie A maschile in questo lungo e ricco weekend calcistico. Anche il Milan Femminile farà il suo debutto stagionale in campionato.

Domani alle ore 12:30 andrà in scena la prima giornata della Serie A femminile, con il Milan di mister Maurizio Ganz che sfiderà in trasferta la Roma. Una sorta di scontro diretto immediato, visto che rossonere e giallorosse hanno già dichiarato di ambire alle prime posizioni della classifica.

C’è dunque grande curiosità per uno sport in grande crescita, soprattutto dopo il seguitissimo Mondiale 2019 che ha visto l’Italia femminile arrivare ai quarti di finale con una cavalcata molto positiva.

Ecco allora come assistere in diretta al match Roma-Milan, che si disputerà allo stadio capitolino del ‘Tre Fontane’: gli abbonati Sky potranno seguire live in televisione e sulle apposite app la partita in questione, in particolare sul canale Sky Sport Serie A.

La gara sarà visibile però anche in streaming gratuito: la Roma infatti ha reso noto che trasmetterà in diretta la prima giornata sia sulla pagina Facebook che sul profilo Twitter ufficiali del club giallorosso. Un modo facile e smart per seguire l’esordio delle ragazze rossonere.

ML – Fontana: “Milan, attento al Verona. Rebic arma importante per Giampaolo”