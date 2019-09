Possibile debutto in corsa oggi per Ante Rebic; l’ultimo arrivato in casa Milan può giocare contro la sua ex squadra veneta.

Una cosa è certa: almeno cinque dei sei nuovi acquisti estivi del Milan saranno in panchina oggi, in vista della sfida contro l’Hellas Verona in trasferta.

Una scelta ponderata di mister Marco Giampaolo, che in alcuni ruoli chiave (difesa in particolare) sembra preferire i cosiddetti ‘senatori’ piuttosto che lanciare immediatamente i calciatori giunti a Milanello durante l’ultima sessione estiva.

A parte Ismael Bennacer, che dovrebbe meritarsi la conferma dal 1′ minuto in regia, l’unico dei nuovi che potrebbe avere chance serie di giocare è Ante Rebic. Il croato, ingaggiato proprio all’ultimo giorno di calciomercato, è il primo indiziato ad entrare in corsa, come cambio primario in attacco.

Come scrive il Corriere dello Sport infatti, in caso di necessità, Giampaolo dovrebbe scegliere Rebic come risorsa a gara in corso piuttosto che il giovane Rafael Leao, giudicato forse ancora troppo acerbo.

Per Rebic sarebbe l’esordio assoluto con la maglia del Milan, ed avverrebbe nella ‘sua’ Verona, ovvero contro la squadra che in Italia provò a lanciarlo nel 2016, prendendolo in prestito dalla Fiorentina prima dell’esperienza positiva in Bundesliga.

Dettagli e segnali che sembrano far presagire un debutto importante per Rebic; l’ex Eintracht è già in buona forma fisica e tatticamente ha fatto sapere di essere pronto a giocare ovunque, da esterno, da mezza punta o da centravanti.

