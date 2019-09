Ecco come si schiereranno questa sera, a partire dalle ore 20:45, l’Hellas Verona ed il Milan per la terza giornata di campionato.

Il campionato di Serie A dopo la sosta per le Nazionali è tornato. Già ieri, con tre importanti match validi tutti per la terza giornata della massima serie.

Oggi toccherà al Milan, che ha bisogno di dimostrare maturità e concretezza dopo la sconfitta dolorosa di Udine e la vittoria striminzita con il Brescia; la squadra di Marco Giampaolo è attesa dall’insidiosa trasferta con il Verona.

L’Hellas è squadra temibile, sia per la cabala (solo 2 vittorie milanista in 20 anni) sia perché la formazione di Ivan Juric ha iniziato molto positivamente la propria stagione con 4 punti in due incontri.

Sky – Verona-Milan: Biglia titolare, Paquetà trequartista

Hellas Verona-Milan, le scelte di formazione

Secondo le previsioni della Gazzetta dello Sport, il Milan di Giampaolo dovrebbe schierarsi dal 1′ minuto con due cambi rispetto all’ultimo match, quello vinto contro il Brescia il 31 agosto scorso.

Tornano dall’inizio sia il bomber Krzysztof Piatek, come centravanti di riferimento, sia il brasiliano Lucas Paquetà. La sorpresa della domenica dovrebbe essere proprio l’inserimento dal 1′ dell’ex Flamengo in un ruolo molto più avanzato ed offensivo rispetto al recente passato.

Per il resto confermato per 9/11 il Milan di due settimane fa: Bennacer dovrebbe essere preferito a Biglia in cabina di regia, mentre come confermato dal tecnico i due ‘vecchi’ Musacchio e Rodriguez saranno ancora titolarissimi a discapito dei ‘nuovi’ Duarte e Hernandez, non considerati pronti.

Risponderà il Verona di Juric con un dinamico e pericoloso 3-4-2-1, modulo molto caro all’allenatore croato fin dai tempi di Crotone. Occhio soprattutto al trio d’attacco: il polacco Stepinski esordirà da titolare supportato dal talento napoletano Tutino e dall’incursore Zaccagni. Insomma una neopromossa da non sottovalutare affatto.

Milan, novità Paquetà: chance in attacco per il brasiliano