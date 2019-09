Nuovo ruolo in vista per Lucas Paquetà: potrebbe essere lui la sorpresa nella sfida di questa sera tra il Milan e l’Hellas Verona.

Uno dei temi caldi della conferenza stampa alla vigilia di Hellas Verona-Milan ha riguardato lo scacchiere tattico rossonero che verrà utilizzato anche questa sera.

L’idea di Marco Giampaolo è ben chiara: difficile discostarsi dal 4-3-1-2 provato durante tutta l’estate, ma non sono esclusi alcuni cambi particolari nei movimenti e nelle posizioni di partenza dei calciatori rossoneri.

“Suso può fare la trequarti anche se parte più largo, Piatek deve muoversi di più venendo anche incontro ai compagni”. In pratica Giampaolo chiede movimenti diversi ai suoi senza discostarsi dall’idea iniziale di un Milan offensivo e aggressivo.

Ma secondo la Gazzetta dello Sport oggi al ‘Bentegodi’ la vera novità potrebbe riguardare Lucas Paquetà: il brasiliano, tornato dagli impegni con la Seleçao, è in buona forma ed è pronto a giocare. Magari in una posizione più offensiva ed inedita.

Schierato sempre da mezzala sinistra fin da quando è sbarcato a gennaio scorso a Milanello, Paquetà potrebbe essere invece piazzato all’interno del tridente d’attacco, come mezza punta al fianco di Suso e alle spalle di Piatek, avvicinandosi così alla porta.

Il ruolo principale del 22enne brasiliano è uno dei dibattiti più accesi in casa Milan ormai da mesi. Giampaolo potrebbe sorprendere tutti lanciando Paquetà in una zona di campo più idonea per le sue qualità tecniche, lasciando da parte l’interdizione e curando maggiormente la verticalità.

