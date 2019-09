Hellas Verona-Milan sarà il posticipo della terza giornata di Serie A. Bilancio favorevole per Marco Giampaolo contro i veronesi e Ivan Juric.

Stasera il Milan scenderà in campo contro l’Hellas Verona allo stadio Bentegodi. Un bilancio storicamente negativo per i rossoneri: dei 27 precedenti giocati in Serie A a Verona, sono 9 le vittorie rossonere, 8 i pareggi e 10 le sconfitte.

Bisognerà invertire la tendenza e per farlo i rossoneri si affidano alle conoscenze di Marco Giampaolo e, perché no, anche al suo “storico” favorevole contro il Verona. Infatti il tecnico non ha mai perso in quattro sfide: il suo bilancio è di 3 vittorie e 1 pareggio sin qui. E speriamo che possano incrementare i successi dopo stasera.

Il Milan ha assoluta necessità dei tre punti, per preparare con calma e tranquillità il derby della prossima settimana, oltre che per muovere chiaramente la classifica.

Per Marco Giampaolo sono favorevoli anche gli incontro con Ivan Juric, ora tecnico del Verona: i due allenatori si sono incontrati tre volte in Serie A, in tre Derby di Genova: due successi per l’attuale mister rossonero, e un pareggio.

