Le parole di Lucas Paquetà prima di Verona-Milan. Il centrocampista brasiliano giocherà questa sera da trequartista alle spalle di Suso e Piatek.

Lucas Paquetà è intervenuto ai microfoni di Milan TV nel pre partita di Verona–Milan. Il centrocampista brasiliano ha risposto a poche domande, una delle quali sul suo ruolo visto che stasera giocherà da trequartista dietro Krzysztof Piatek e vicino a Jesus Suso.

Proprio sulla sua posizione l’ex Flamengo ha detto: “Giocherò nella mia posizione di origine e più favorevole. Spero di dare una mano ai miei compagni per la vittoria“. Sarà facile per lui e per Suso trovare l’intesa visto che c’è grande sintonia dal punto di vista tecnico: “Suso è un grande giocatore, è sempre facile giocare con compagni di squadra con questa qualità e in questa squadra ce ne sono tanti“.

Infine sull’importanza di vincere questa partita per questione di morale e anche di classifica: “Bisogna vincere così come bisogna vincere tutte le partite. Andiamo avanti passo per passo“.

