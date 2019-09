Hellas Verona-Milan: alle 20.45 il calcio d’inizio allo stadio Bentegodi. Intanto i due allenatori, Ivan Juric e Marco Giampaolo, hanno diramato le formazioni ufficiali.

Posticipo della terza giornata di Serie A, tra pochissimo allo stadio Bentegodi andrà in scena Hellas Verona-Milan. Calcio d’inizio alle ore 20:45.

Una sfida da non sottovalutare per i rossoneri, i quali però hanno l’obbligo di vincere per muovere la classifica e preparare al meglio il derby di sabato prossimo contro l’Inter. Dopo la sconfitta all’esordio in casa dell’Udinese, il Milan torna in trasferta e dovrà fornire maggiori certezze.

La vittoria con il Brescia è arrivata con il minimo scarto, ma non ha entusiasmato particolarmente. Intanto i due allenatori, Ivan Juric e Marco Giampaolo, hanno appena diramato le formazioni ufficiali.

Verona-Milan: formazioni ufficiali

Non è ancora arrivata l’ora dei nuovi acquisti. Marco Giampaolo non mette nemmeno Ismael Bennacer oggi: infatti c’è Lucas Biglia, appena rientrato da un infortunio durato circa due settimane. Anche Theo Hernandez è a disposizione ma il mister preferisce ancora Rodriguez, così come aveva anticipato in conferenza stampa.

Solita difesa, poi Kessie e Calhanoglu mezzali. La novità è Lucas Paquetà schierato trequartista alle spalle di Jesus Suso e Krzysztof Piatek, che ritrova quindi la titolarità dopo lo stop contro il Brescia. Resta fuori Samu Castillejo, tanto criticato dalla tifoseria ma autore di una buona prestazione nell’ultima sfida a San Siro. Come ampiamente preventivato, Ante Rebic parte dalla panchina.

Scelte che faranno sicuramente discutere quelle di Giampaolo, soprattutto sulla decisione di mettere Biglia e non Bennacer. Farà piacere invece Paquetà sulla trequarti. Il giudizio finale spetta come sempre al campo. Vedremo se il mister avrà avuto ragione o meno.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Günter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stępiński.

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Paquetà; Suso, Piatek.