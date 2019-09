Musacchio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV al termine di Verona-Milan. Il difensore argentino ha parlato del match e anche del prossimo derby.

Prestazione molto importante quella di Mateo Musacchio in Verona-Milan. Il difensore argentino ha giocato un’ottima partita: concentrato e utile in ripiegamento, anche se non sono mancate le disattenzioni.

Intervenuto a Milan TV, l’ex Villarreal ha parlato così della partita di questa sera: “Abbiamo vinto e questa è la cosa fondamentale. Non era facile perché si sono messi tutti dietro, trovare spazi non era facile“. Proprio sulla tenuta difensiva Musacchio ha detto: “E’ una cosa molto importante. E non riguarda solo il lavoro dei difensori ma di tutta la squadra“.

Sull’espulsione di Davide Calabria non è stato segnalato nemmeno dal VAR un clamoroso fuorigioco: “Non ho visto, devo riguardarlo in tv”. Infine un parere sul derby che si giocherà domenica prossima contro un’Inter in grande salute: “Settimana speciale, vogliamo giocare questa partita. Pensiamo soltanto a vincere anche se loro sono forti, ci prepareremo bene“.

