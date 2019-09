Lucas Paquetà dopo Hellas Verona-Milan ha scritto un messaggio sibillino su Instagram. Forse indirizzato a Marco Giampaolo, che lo vorrebbe diverso in campo.

Non sembra ancora essere scoppiato il feeling tra Lucas Paquetà e Marco Giampaolo. Il centrocampista brasiliano non soddisfa ancora le richieste dell’allenatore, che in campo lo vorrebbe maggiormente disciplinato.

La sostituzione nell’intervallo di Hellas Verona-Milan non è stata sicuramente gradita al giocatore. Nel post-partita il mister ha così parlato di lui in conferenza stampa: «E’ un po’ disordinato da trequartista, bisogna lavorare perché diventi un calciatore completo. Gli manca qualcosa. Deve capire quando essere concreto e quando può prendersi delle libertà. Ci arriverà, è intelligente».

Giampaolo ritiene Paquetà un grande talento, ma al tempo stesso a volte lo vorrebbe meno brasiliano e più concreto. L’ex Flamengo a volte è un po’ lezioso e si lascia andare a qualche giocata che non sempre è quella corretta. Comunque va detto che ha una tecnica superiore alla media e qualche licenza bisogna lasciargliela. Il talento non va ingabbiato, ma messo al servizio della squadra.

Nel post-partita del Marcantonio Bentegodi c’è stata una storia Instagram pubblicata dal numero 39 del Milan che ha fatto discutere. Infatti, ha postato un video di una sua giocata super contro l’Hellas Verona scrivendo “Brasiliano con molto orgoglio“. Normale pensare che il suo messaggio possa essere rivolto a Giampaolo. Magari non sarà così, ma gli indizi per crederlo ci sono. Sicuramente i due avranno modo di parlare a Milanello. Sabato c’è il derby e bisogna arrivarci senza tensioni interne.