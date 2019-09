Il Milan sui propri canali sui social network ha pubblicato un messaggio riguardante l’episodio di razzismo verso Franck Kessie avvenuto contro l’Hellas Verona.

Ieri sera al Marcantonio Bentegodi ennesimo episodio di razzismo in una partita di calcio. Bersaglio degli ululati di alcuni tifosi dell’Hellas Verona è stato Franck Kessie.

Subito dopo la partita e anche oggi sono stati tanti i messaggi di sdegno nei confronti del comportamento di quegli ignoranti (non possono essere definiti diversamente) e anche di solidarietà nei confronti del centrocampista del Milan. Anche alcuni club hanno scritto sui social network dei post a sostegno di Kessie.

Il Milan tramite Twitter ha pubblicato un ringraziamento per coloro che hanno scritto dell’argomento prendendo posizione a difesa del giocatore: «Vogliamo ringraziare tutti i club e gli appassionati di calcio che hanno dimostrato il loro sostegno a Franck Kessié.

Nel corso della nostra storia, abbiamo sempre onorato i valori dello Sport. Ecco perché condanniamo ancora una volta tutte le forme di razzismo e discriminazione: il calcio non deve dividere, ma unire le persone».

We want to thank all the clubs and football fans who showed their support for Franck Kessié.

Throughout our history, we’ve always honoured the values of Sport. That’s why we condemn, once again, all forms of racism and discrimination: football should not divide but unite people. pic.twitter.com/TgpdeaBRbX

— AC Milan (@acmilan) 16 settembre 2019