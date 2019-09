Franco Baresi ha parlato delle sue esperienze nei derby di Milano, dando grande importanza all’affetto dei tifosi in questa storica partita.

Cominciato ormai il grande avvicinamento al derby della Madonnina, la partita più sentita sicuramente dell’intera città di Milano.

Impossibile non far parlare di Milan-Inter uno dei protagonisti che hanno vissuto numerosissimi derby milanesi. Per esempio Franco Baresi, storico capitano del Milan, è certamente uno che se ne intende.

L’ex numero 6 rossonero ha parlato a Milan Tv di quanto sia speciale e particolare questo tipo di incontro: “Ho vissuto numerosi derby, sono partite speciali, c’è sempre un’atmosfera strana in città. Le coreografie delle tifoserie, l’attesa, ho vissuto tanti momenti belli”.

I tifosi saranno fondamentali secondo il parere dell’ex capitano: “San Siro si riempirà come sempre per il derby, ci sarà grande calore. I tifosi sono importanti con il loro incitamento, soprattutto nei momenti difficili e in queste partite che contano”.

Infine un ricordo di Baresi per quanto riguarda i derby più emozionanti da lui giocati: “Difficile scegliere il migliore, ma ne ricordo due in particolare. Quello dell’84, eravamo sfavoriti e vincemmo con un gol di Hateley. Oppure nel 1988, all’alba dell’era Sacchi. Vincemmo 2-0 e dimostrammo a tutti chi eravamo”.

Milan, sondaggi da Arabia ed Emirati: la posizione di Elliott