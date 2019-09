Milan-Inter, solo due neo acquisti potrebbero partire dal primo minuto. Su sei rinforzi totali, quattro sono considerati ancora non pronti da mister Giampaolo.

Mentre Ante Rebic può partire titolare nel derby, dovranno invece aspettare tutti gli altri neo acquisti rossoneri. Al massimo – come evidenzia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola – potrebbe essere il solo Ismael Bennacer a ottenere una chance dal primo minuto nella storica stracittadina.

Servirà ancora pazienza per Léo Duarte, Theo Hernandez, Rude Krunic e Rafael Leão. I primi tre sono fermi ancora a zero minuti in campionato, mentre il talento lusitano ne ha collezionati appena 16 finora, ai quali si aggiungono i 104 di Bennacer e i 45 di Rebic per un totale di 165 minuti in tre partite.

Difficile fare delle previsioni su quando e come potrebbe esserci una sterzata, ma di certo non nel big match contro l’Inter. Almeno non dal fischio iniziale. Come evidenzia il quotidiano, è difficile pensare che Giampaolo si affidi improvvisamente a chi non è stato preso in considerazione contro avversari molto più abbordabili.

Poi ci sono anche le situazioni specifiche dei singoli. Hernandez che si è appena ristabilito dall’infortunio alla caviglia, Duarte che è soltanto una riserva, Leão che deve ancora disciplinarsi tatticamente e infine Krunic, il quale sta anche salendo di condizione, ma non al punto da insidiare davvero Frank Kessie.

In altre parole: sabato sera contro l’Inter, a meno di colpi di scena, l’unico che davvero può confidare a priori in un ruolo da protagonista (oltre a Rebic) è Bennacer. Per tutti gli altri, la strada è ancora lunga.

