“Brasiliano con orgoglio”, possibile multa in arrivo per Lucas Paquetá dopo questo messaggio postato ieri. Una chiara risposta a Marco Giampaolo che in casa Milan non è piaciuta affatto.

Possibile multa in arrivo per Lucas Paquetá: lo riferisce Tuttosport oggi in edicola. Il motivo è quel “brasiliano con orgoglio” postato ieri sui social, ossia una chiara risposta alle parole di Marco Giampaolo nel post partita di Verona-Milan.

Una reazione che in casa rossonera – rivela il quotidiano – non hanno preso per niente bene. E che tra l’altro ha trovato anche l’appoggio di Rafael Leão, il quale ha commentato con un “forza”. Il brasiliano, a sua volta, ha poi replicato con “quando ti lasceranno telefonare?”. Un chiarissimo riferimento alla classica esultanza del talento lusitano, finora relegato fisso in panchina.

Il tema dei nuovi acquisti accantonati, tra l’altro, è un argomento da chiarire in fretta. Perché la società – rivela Ts – sembra avere altre idee rispetto all’ostracismo finora dimostrato dal tecnico sui nuovi arrivati.

Per quanto riguarda invece Paquetá, oltre alla sostituzione al 45esimo, probabilmente sono state anche le parole del tecnico ad averlo innervosito parecchio: “E‘ un po’ disordinato in quel ruolo, ma lo metto apposta lì. Ci deve lavorare, lo devo ancora far diventare un giocatore completo. Gli manca qualcosa, ma non nella volontà. Deve capire quando essere concreto e quando può prendersi qualche libertà. Ma ci arriverà, perché è un ragazzo intelligente”.

Dichiarazioni che si aggiungono a quel precedente e non troppo gradito “E’ un po’ troppo brasiliano”. Così ecco la replica indiretta via social che ora potrebbe costargli cara. E adesso bisognerà capire cosa succederà in vista del derby, soprattutto con un Hakan Calhanoglu in grande spolvero nel centrosinistra.

Milan, Boban incorona Donnarumma: messaggio per il futuro