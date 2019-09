E’ Gianlugi Donnarumma l’uomo spogliatoio in casa Milan: a riferirlo è Zvonimir Boban. Parole al miele del dirigente rossonero verso il portierone, un messaggio anche a Mino Raiola per il futuro.

Zvonimir Boban incorona Gianluigi Donnarumma. Secondo il Chief Football Officer del Milan, è il portierone rossonero l’uomo spogliatoio in casa Diavolo.

Come riporta Tuttosport oggi in edicola, il dirigente ne ha parlato ieri sera nel corso della presentazione dell’ultimo libro di Paolo Condò. “Se manca un uomo spogliatoio? In realtà c’è e l’ho capito questa estate, quando i mezzo a mille agenti che ti vogliono spiegare come funziona il calcio. Si tratta di Gigio Donnarumma. Ha tanta passione, tanto milanismo dentro nonostante sia così giovane. È uno che ha tanto peso dentro lo spogliatoio”.

Un’investitura vera e propria, che legittima ulteriormente lo status di top player di Donnarumma. Appena 20 anni di età ed è già un veterano. Anche in queste prime tre partite si è fatto subito valere: migliore in campo sempre. All’esordio contro l’Udinese, dove non ha permesso che il passivo fosse ancora più pesante, e poi anche contro Brescia e Verona preservando la vittoria di misura.

Parole quindi meritate per il classe 99. Ma l’attestato di stima di Boban – evidenzia il quotidiano – è probabilmente indirizzato anche al capitolo rinnovo. Trattasi di messaggio d’apertura verso Mino Raiola, con il quale dovranno sedersi a breve per prolungare un contratto la cui scadenza è fissata nel 30 giugno 2021.

Nonostante la volontà di Donnarumma, non sarà un discorso semplicissimo. Il nodo è l’ingaggio, attualmente fermo a 6 milioni di euro: l’agente di certo giocherà al rilancio, provando a raggiungere quota 7, mentre Elliott Management Corporation punta piuttosto a un ribasso, magari spalmando lo stesso su più anni.

