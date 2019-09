Inter e Milan pronte a un nuovo confronto con il Comune di Milano sul progetto di costruzione di un nuovo stadio in zona San Siro.

Inter e Milan intendono andare avanti per realizzare un nuovo stadio. Qualche ostacolo c’è, a partire dal Comune di Milano. Raggiungere un accordo non è semplice, ma le parti sono in contatto e dialogano per trovare un punto di incontro.

Oggi La Gazzetta dello Sport svela che nella giornata di domani i rappresentanti dei due club saranno a Palazzo Marino per incontrare i capigruppo dei partiti del Consiglio comunale. Ovviamente si discuterà del piano per costruire il nuovo impianto sportivo e valorizzare l’area di San Siro, dove il Giuseppe Meazza verrà demolito.

Non sono ancora noti i disegni dei due progetti rimasti in gara: quello del colosso americano Populous e quello dello studio (sempre statunitense) di David Manica (consorzio Sportium) insieme con gli italiani di Cmr. A breve dovrebbero essere svelati e verrà presa una decisione su quello sul quale puntare.

A luglio Inter e Milan hanno presentato al Comune di Milano il master-plan con il “Progetto di fattibilità tecnico economica” dell’opera complessiva. Un investimento da 1,2 miliardi di euro che comprende un distretto multifunzionale per valorizzare l’area. Sulle volumetrie l’amministrazione ha manifestato qualche dubbio e a breve dovrà esprimersi ufficialmente. Per legge ci sono 90 giorni di tempo. Vedremo cosa ne uscirà fuori.

