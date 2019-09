Le parole di Boban in vista del derby di sabato al canale ufficiale dei rossoneri. Il 6-0, le emozioni vissute, tanti ricordi e il rapporto coi tifosi.

Si avvicina il giorno del derby. Il Milan giocherà da sfavorita ma il pareggio contro lo Slavia Praga ha tolto qualche certezza all’Inter. Intanto sulla pagina Facebook dei rossoneri è stato pubblicata una video-intervista a Zvonimir Boban.

Il dirigente rossonero ha parlato così di questa partita molto speciale: “Non ci sono parole per descriverlo. Se non l’hai giocato, non capisci quanta, forza, passione e pressione c’è. Poi se hai coraggio e personalità alla prima palla sparisce tutto. Ma la vigilia è diversa rispetto alle altre. A questa non devi trovare concentrazione, devi rilassarti. E’ un derby unico al mondo, c’è una rivalità incredibile“.

Boban: “Coreografie Curva Sud molto divertenti”

Il croato era in campo nel derby vinto clamorosamente 6-0: “Quello è pazzesco. C’era stato anche un 5-0 in Coppa Italia. Abbiamo avuto anche delle sconfitte ma le vittorie ti danno grandi emozioni. Poi un gol strano che ho fatto rubando il tempo a Frey. Sono legato a quel gol perché ho pensato molto velocemente“.

Sul suo rapporto con i tifosi: “Non ho pensato al mio rapporto con i tifosi. Ho pensato al rapporto con la maglia rossonera, poi i tifosi dovevano valutare in base a questo. Però vedere quelle invenzioni della nostra Curva creativa erano divertenti“.

I suoi rituali scaramantici prima di ogni partita: “Sì come li ha ogni calciatori. Ma non è questione di scaramanzia, ma di ritmi. Anche come e quando legavo le scarpe, oppure della musica nel walk-man, le frasi che mi ripetevo. Erano cose molto personali ma mi davano serenità e forza“.

Infine sulle emozioni di questa incredibile partita: “Le emozioni sono sempre diverse. Milano è una città che vive il derby in maniera pazzesca, anche chi non si interessa di calcio. Bisogna essere calmi e avere logica“.

