Questa è la settimana che porta al derby Milan-Inter di sabato sera. A Milano e non solo si sente l’arrivo di un match di campionato così importante. Le tifoserie non vedono l’ora di assistere alla sfida di San Siro.

I due club stanno a loro volta caricando i propri tifosi in vista della partita. Il Diavolo, ad esempio, ha pubblicato un bel video intitolato #StrongerTogether: Milan Derby con il seguente messaggio: «Loro pensano che siamo in tanti, ma si sbagliano. Siamo milioni di rossoneri pronti a prenderci la scena. Facciamo quello che è giusto, non ciò che è facile. Noi siamo vestiti con il fuoco, siamo senza paura. E la passione per questi colori brucerà in noi fino all’ultimo. Noi cantiamo, soffriamo, ci esaltiamo. Insieme facciamo la differenza. Insieme combattiamo, siamo più forti. E non ci arrendiamo mai. Perché questa è la nostra città».

