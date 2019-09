Lucas Biglia ha un contratto in scadenza a giugno 2020 e oggi un rinnovo col Milan sembra improbabile, considerando che a gennaio compirà 34 anni e che il suo ingaggio è da ben 3,5 milioni di euro netti. Il suo agente Enzo Montepaone ha dichiarato che la priorità del giocatore è quella di concludere la propria carriera in maglia rossonera, tuttavia non c’è ancora in agenda alcun incontro con la dirigenza. Comunque lui sarà in Italia ad ottobre e attenderà eventuali chiamate da Casa Milan. Non dovesse arrivare un prolungamento del contratto, bisognerà vedere se Biglia deciderà di optare per il ritiro oppure se intraprenderà una nuova avventura in un’altra squadra.

