Da oggi è attivo DAZN1 su Sky. Vediamo insieme il palinsesto con un’attenzione particolare alle partite del Milan visibili sul canale 209 del satellitare.

Da oggi è finalmente attivo il canale DAZN1 sul canale 209 di Sky. Un’iniziativa molto importante per tutti gli utenti del satellite che, con un abbonamento a parte, potranno avere in un solo colpo tutto il calcio possibile a disposizione.

Abbiamo già visto come è possibile attivare il canale su Sky. Ora andiamo a dare un’occhiata al palinsesto, con una particolare attenzione chiaramente alle partite del nostro amato Milan. Si parte con il botto: domani infatti su DAZN1 sarà possibile vedere il Derby della Madonnina fra la squadra rossonera e l’Inter. Una sfida attesissima che aprirà le danze di questo nuovo canale sul satellite. Ma non è finita qui.

Infatti fino alla prossima sosta per le Nazionali, prevista nella seconda settimana di ottobre, ci saranno un’altra occasione cui vedere il Milan su DAZN1. Dopo il derby la prossima partita dei rossoneri sul canale 209 di è in programma il 5 ottobre alle ore 20.45: i rossoneri sfidano il Genoa al Luigi Ferraris e la partita è un’esclusiva DAZN. Un’altra partita molto difficile per la squadra di Marco Giampaolo. Che, come tutte, ora affronterà un periodo molto duro.

DAZN1 (canale 209 di Sky): la programmazione

Da qui alla prossima sosta, quindi, su DAZN1 sarà possibile seguire il Milan soltanto in queste due occasioni. L’offerta però è molto interessante perché in queste settimane ci sono partite davvero molto interessanti, e non solo della nostra Serie A. Infatti domenica 22 settembre alle 21.00 c’è Siviglia–Real Madrid, con Zinedine Zidane alla ricerca del riscatto dopo il disastro col Paris Saint-Germain.

Vi ricordiamo che la prossima settimana c’è il turno infrasettimanale e quindi: Brescia-Juventus martedì 24 settembre alle 20.45 e Fiorentina-Sampdoria mercoledì 25 settembre allo stesso orario. Occhio anche a Bodeaux–PSG del 28 settembre alle 20.45: sì, perché su DAZN c’è anche la Ligue 1 fra i pacchetti disponibili. Insomma, un palinsesto davvero molto interessante…

