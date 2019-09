La provocazione di Silvio Berlusconi nei confronti del Milan. Chiede di organizzare un’amichevole e anticipa quello che sarà il risultato del match.

Silvio Berlusconi, si sa, non è mai banale nelle sue dichiarazioni. Ed è noto anche il poco apprezzamento nei confronti del progetto Milan, più volte criticato dall’ex presidente. Oggi è proprietario del Monza con Adriano Galliani amministratore delegato e Christian Brocchi allenatore.

Ospite all’Helicopter Day a Vergiate, a Varese, l’ex Premier ha svelato di aver parlato con Paolo Scaroni e di avergli proposto un’amichevole fra Milan e Monza. Berlusconi non ha alcun dubbio: “Esagero. Se giocassimo un’amichevole contro il Milan finirebbe 3-0 per noi“, le parole riportate dalla ‘Gazzetta dello Sport’.

Berlusconi: “Effetto positivo di schemi studiati da me”

La sua squadra vola a vele spiegate verso la Serie B con cinque vittorie di fila in questo inizio di stagione. “Non è mai successo da quando sono qui”, ha commentato lo storico presidente rossonero, che poi si prende i meriti dell’evoluzione tattica della squadra: Chi ha visto il Monza di recente ha assistito a partite piacevoli, molto belle, si vede l’effetto degli schemi studiati da me, Brocchi e Galliani“, parole che i tifosi milanisti conoscono ormai a memoria.

In estate Galliani ha costruito un Monza davvero molto forte. Acquisti di qualità e di spessore per un campionato come quello della Lega Pro. La promozione in Serie B sembra scontata e le prime cinque vittorie non fanno altro che alimentare questa possibilità. Brocchi sta portando avanti le sue idee chiaramente influenzate da Berlusconi, che lo volle fortemente al posto di Sinisa Mihajlovic negli ultimi mesi della stagione 2016/2017.

L’obiettivo è quello di portare il Monza in Serie A nel giro di pochi anni. Considerato l’entusiasmo che c’è intorno a questo progetto, non è da escludere che possa davvero succedere a breve. Berlusconi, Galliani e Brocchi si conoscono molto bene e hanno dimostrato di saper lavorare insieme. Vedremo se riusciranno davvero a portare la squadra nella massima serie. A quel punto non ci sarebbero bisogno di organizzare un’amichevole col Milan…

Milan-Inter, attenzione ai secondi tempi: dati e precedenti