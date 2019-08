La Curva Sud ha dedicato uno splendido striscione a Sinisa Mihajlovic prima di Milan-Brescia. Ecco la foto pubblicata su Twitter dai rossoneri.

Sinisa Mihajlovic sta combattendo la battaglia più importante della sua vita. L’ex allenatore del Milan è infatti malato di leucemia e ha già svolto il primo ciclo di chemioterapia presso il centro Sant’Orsola di Bologna.

Il tecnico serbo ha spiazzato tutti la scorsa settimana per la prima partita di campionato. Infatti, a sorpresa, è andato in panchina per la partita contro l’Hellas Verona dei rossoblu. Si è ripetuto anche ieri sera nell’anticipo fra Bologna e SPAL: Roberto Soriano gli ha regalato la gioia della vittoria e lui ha guidato i suoi con la solita grinta e la solita personalità.

San Siro lo ha apprezzato molto durante la sua esperienza sulla panchina del Milan, durata circa 10 mesi e conclusa anzi tempo immeritatamente. Prima del match contro il Brescia, la Curva Sud gli ha dedicato uno bellissimo striscione con la seguente frase: “Con la grinta di chi ne ha affrontate tante, vinci la battaglia più importante: forza Sinisa!“.

👊🏼 “Win your most important battle with the same determination of someone who has faced it all” 👊🏼#ForzaSinisa #MilanBrescia pic.twitter.com/D3KXJU2wsz

— AC Milan (@acmilan) 31 agosto 2019