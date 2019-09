Le dichiarazioni di Zvonimir Boban nel pre partita ai microfoni di DAZN. E’ il suo primo derby da dirigente dei rossoneri.

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Zvonimir Boban ha parlato del derby di questa sera fra Milan e Inter, il primo per lui da dirigente. Da calciatore, invece, ne ha giocati davvero tanti.

Il croato ha parlato di questa settimana e della presenza costante a Milanello per far capire l’importanza del match: “Credo che i nostri ragazzi sanno cosa vuol dire questa partita. Hanno le loro tensioni, i loro turbamenti. La presenza c’è perché gli facciamo capire che ci teniamo tanto, ma non lo facciamo solo per questa partita. Andare a Milanello è sempre un piacere perché vedere calcio è sempre bello, siamo pur sempre calciatori“.

Come si vince un derby? Boban dice la sua: “Magari giochi malissimo e vinci, il calcio è imprevedibile, figuriamoci al derby. Speriamo i ragazzi facciano una grande partita e ci facciano gioire“. Lo speriamo davvero, in modo da rispondere alle tante critiche ricevute in queste settimane. San Siro è uno spettacolo questa sera e ci si aspetta impegno massimo da parte della squadra.

