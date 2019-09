Le parole di Antonio Conte ai microfoni di DAZN nel post partita del derby Milan-Inter. L’ex Juventus è felice per questa vittoria.

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-derby. Milan-Inter, il primo per il mister nerazzurro, si è concluso in favore della sua squadra per 2-0. Le reti di Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku.

Ecco il suo pensiero sulla sfida di questa sera: “I derby sono sempre speciali e non sono mai facili da vincere. C’è molta soddisfazione, abbiamo disputato una grandissima partita. Penso che la prestazione in Champions ci ha dato ancora più carica. Vittoria meritata, sono contento per la squadra e per la tifoseria“.

In gol questa sera proprio i due che hanno avuto un diverbio in settimana: “Ad averne di problemi con gente come Brozovic e Lukaku. Sono due ragazzi eccezionali, mi arrabbio con loro perché sono fin troppo bravi. Bisogna essere più smaliziati in campo. Questo è un gruppo sano, che ha voglia, che ha piacere a stare insieme. Se accade questo, ben venga, significa che scorre sangue nelle vene e c’è voglia di migliorare“.

Fondamentale il pressing alto della sua Inter: “Oggi abbiamo pressato da squadra, a testimonianza che c’è dal lavoro. I comandanti hanno bisogno dei soldati. Sono molto contento della prestazione dei ragazzi, era il mio primo derby e ci tenevo a fare bella figura“.

Milan-Inter 0-2: tabellino, voti e pagelle. Biglia-Rodriguez, che disastro