L’articolo sarà aggiornato al fischio finale!

Fischio finale a San Siro: Milan-Inter

PRIMO TEMPO – Tantissime occasioni dopo il primo quarto d’ora di studio. La prima è un regalo di Ricardo Rodriguez su retropassaggio per Lautaro, freddo Donnarumma a salvare. Al 21′ palo clamoroso di D’Ambrosio da pochi passi a porta sguarnita, dopo gran parata di Gianluigi Donnarumma su Lautaro.

Al 23′ annullato gol ad Hakan Calhanoglu per fallo di mano di Kessie su rinvio di Asamoah. C’è qualche dubbio, ma l’arbitro fischia poco prima della rete e dunque il VAR non può intervenire.

Al 35′ altro gol annullato: cross di Barella, rovesciata di Danilo D’Ambrosio, miracolo di Donnarumma e gol di Lautaro in tap-in. Segnalato fuorigioco di D’Ambrosio che il VAR conferma dopo oltre un minuto, per pochi millimetri.

Al 41′ l’occasione più clamorosa della partita con Jesus Suso che si fa tutto il campo in contropiede, poi nel momento del tiro c’è il miracolo di Asamoah. Al 44′ Rafael Leao fa vedere i mostri a D’Ambrosio, mette in mezzo ma Piatek è impreciso di testa in terzo tempo.

SECONDO TEMPO –

Milan-Inter: tabellino, voti e pagelle

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

MILAN: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso; Leao, Piatek.

Allenatore: Giampaolo.

INTER: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.

Allenatore: Conte.

Milan-Inter: le pagelle dei rossoneri

Donnarumma:

Conti:

Musacchio:

Romagnoli:

Rodriguez:

Kessie:

Biglia:

Calhanoglu:

Suso:

Rafael Leao:

Piatek:

All. Giampaolo: