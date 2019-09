Giampaolo ci ha abituato a sorprese di formazione, quindi per il derby tutto può succedere. Stando alle indiscrezioni provenienti da Milanello, per un attimo ha accarezzato l’idea della difesa a tre, poi subito accantonata. Davanti a Donnarumma la solita linea a quattro quindi, con Conti al posto dello squalificato Calabria. Biglia in cabina di regia con Kessie e Calhanoglu guardaspalle. Novità invece in avanti: Ante Rebic pare in vantaggio su Lucas Paquetà, il croato dovrebbe formare il tridente con Piatek e Suso. Per quanto riguarda l’Inter, solito 3-5-2 con il rientro di Godin. Condizioni di Candreva da verifica, quindi D’Ambrosio a destra più di Lazaro. In mezzo stra-confermato Sensi insieme a Vecino a Brozovic. In attacco Lukaku-Lautaro.

Milan-Inter LIVE, il derby in diretta: si comincia alle 20.45