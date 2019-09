CLICCA QUI PER AGGIORNATE IL LIVE DI MILAN-INTER

Milan–Inter è la partita più attesa dell’anno e il calendario di Serie A l’ha già proposta alla quarta giornata. San Siro sarà una bolgia con oltre 60mila spettatori presenti, milanisti per la maggior parte visto che la squadra rossonera tecnicamente gioca in casa.

Prima volta in assoluto anche per gli allenatori: Marco Giampaolo e Antonio Conte, che vivono momenti molto diversi. Il nostro mister, nonostante le critiche per il gioco, ha comunque portato a casa due vittorie su tre ed è a sei punti in classifica. Punteggio pieno per l’altro, invece, anche lui, come il Milan, alle prese con squadre tutte alla portata: Lecce, Cagliari e Udinese. Ma le certezze costruite in queste tre partite sono venute a mancare nel debutto in Champions League contro lo Slavia Praga.

Come ribadito anche da Fabrizio Biasin ai nostri microfoni, la gara di martedì può essere considerata un’incidente di percorso. Siamo certi che l’Inter questa sera scenderà in campo per vincere e, se consideriamo i valori tecnici e tattici, è nettamente favorita sul Milan. Ma il derby è il derby e tutto può succedere. Giampaolo spera in qualche passo avanti da parte dei suoi sul piano del gioco visto che questa settimana ha potuto lavorare con tutti gli effettivi.

Giampaolo ci ha abituato a sorprese di formazione in queste prime partite di campionato, quindi massima attenzione. Per adesso le indiscrezioni vanno tutte nella stessa direzione: 4-3-1-2 con Lucas Paquetà e non Ante Rebic, che dovrebbe partire dalla panchina. Jesus Suso e Krzysztof Piatek le due punte in avanti, con lo spagnolo più largo per coprire la sua porzione di campo preferita.

A centrocampo si puntare sull’esperienza di Lucas Biglia, quindi Ismael Bennacer partirà dalla panchina. Ai lati dell’argentino Kessie e Hakan Calhanoglu, giocatore che piace molto al mister per duttilità e tecnica. In difesa tutto come al solito: non ancora pronto Theo Hernandez, gioca Ricardo Rodriguez, dall’altra parte, invece, Andrea Conti per sostituire lo squalificato Davide Calabria.

Per quanto riguarda l’Inter, ci sarà il solito 3-5-2 con il trittico titolare in difesa Godin-De Vrij-Skriniar. Recuperato Candreva a destra, quindi Vecino, Brozovic e Sensi in mezzo al campo, solito Asamoah a sinistra. In attacco Politano preferito a Lautaro Martinez per affiancare Lukaku.

Milan (4-3-2-1): Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso, Piatek, Paquetá. All. Giampaolo

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Politano, Lukaku.