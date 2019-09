Al Marassi di Genova si è giocata Sampdoria-Torino. Il match si è chiuso con la vittoria 1-0 dei blucerchiati, la prima in campionato. I granata giovedì sfideranno il Milan.

Nelle partite delle 15:00, nonostante qualche dubbio riguardo ad un’allerta meteo, si è giocata Sampdoria-Torino. Sotto un’abbondante pioggia, è arrivato il primo successo stagionale per la squadra allenata da Eusebio Di Francesco.

Il tecnico salva la panchina battendo per 1-0 il Torino di Walter Mazzarri. Decisivo un gol di Manolo Gabbiadini al 56′: ruba palla a Lyanco e trafigge col mancino Sirigu. Una vittoria importante per i blucerchiati, che sin qui nelle precedenti tre partite aveva raccolto zero punti.

Il Torino crea poco per tutti i novanta minuti: seconda sconfitta consecutiva per loro. Giovedì sera i granata ospiteranno allo stadio Olimpico Grande Torino il Milan nella quinta giornata di campionato. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta, e dunque vorranno riscattarsi.