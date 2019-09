Nuove dichiarazioni di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sul nuovo stadio che Milan e Inter vogliono costruire in zona San Siro.

Giuseppe Sala è sempre stato titubante sull’idea di abbattere San Siro per costruire un nuovo stadio. Ma l’idea di Inter e Milan è quella, dunque lui deve ascoltare i club e poi valutare assieme al resto dell’amministrazione.

La scorsa settimana le due società hanno mostrato al Consiglio Comunale i disegni dei due progetti in gara per la realizzazione dell’impianto sportivo. Gli studi di architettura in corso sono Popoluos e Manica-Cmr. Nei prossimi giorni i rendering saranno resi finalmente pubblici e ci si potrà fare un’idea.

Intanto Sala oggi ha bocciato l’idea di mantenere in piedi sia il Giuseppe Meazza che il nuovo stadio: «Secondo me è sbagliato dire ‘facciamo un nuovo stadio ma lasciamo lì San Siro’. Immaginate la tristezza di San Siro vuoto – riporta Calcioefinanza.it – con le luci, l’attenzione e tutta la visibilità sull’altro stadio che sta a cento metri. Questo non è possibile. Continuo a ribadire che per me la prima soluzione è lavorare su San Siro, però non posso non ascoltare le squadre».

Bisogna dire che Inter e Milan non valutano l’ipotesi di rimanere al Giuseppe Meazza e neanche di tenerlo, anzi il progetto è quello di abbatterlo. Il sindaco ha poi proseguito parlando del processo di condivisione partito con il Consiglio Comunale: «Mi fa piacere che si andrà anche verso una buona trasparenza rispetto alla cittadinanza. Il calcio e San Siro sono temi talmente delicati che la cittadinanza va coinvolta. Devono decidere le squadre però».

