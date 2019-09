Adriano Galliani ha commentato il momento difficile del Milan dopo il derby perso con l’Inter. Elogi per Antonio Conte, allenatore che provò a ingaggiare in passato.

Adriano Galliani è rimasto per poco senza calcio, visto che dopo l’addio al Milan nell’aprile 2017 è tornato da amministratore delegato del Monza nel settembre 2018. Silvio Berlusconi lo ha voluto ancora con sé nella nuova avventura calcistica.

Il dirigente brianzolo continua a seguire il Diavolo, del quale si dichiara sempre tifoso e più volte lo abbiamo visto a San Siro. C’era anche sabato sera in occasione del derby perso dai rossoneri contro l’Inter. Interpellato da Sky Sport, ha così risposto sul momento del Milan: «Sono dispiaciuto come tutti i tifosi. Speriamo che ci si possa riprendere. Sono dispiaciuto esattamente come quando ero amministratore delegato. La passione è rimasta, tifoso ero e tifoso rimango. Il Milan è ben gestito, ci sono degli amici che se ne occupano e troveranno delle soluzioni».

Galliani ha avuto modo di parlare anche di Antonio Conte, allenatore oggi all’Inter e che lui in passato avrebbe voluto portare a Milanello: «Conte è un grandissimo tecnico, il calcio è fatto di professionismo e così come giocatori e dirigenti cambiano squadra lo fanno anche gli allenatori. Nessuna impressione particolare, solo un po’ di rimpianto perché l’Inter ha un grande allenatore».

Sicuramente all’Inter si sta vedendo maggiormente la mano di Conte rispetto a quanto sta accadendo al Milan con Marco Giampaolo. Vedremo se giovedì a Torino i rossoneri riusciranno a ripartire con una vittoria, archiviando il derby perso e le critiche.

Boban: “Vogliamo un Milan migliore. Berlusconi critico? Bisogna saper scegliere le parole giuste”