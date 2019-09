Retroscena estivo che riguarda le scelte di mercato del Milan: pare fosse stato proposto il giovane centravanti Abraham del Chelsea.

Durante la sessione estiva di calciomercato, il Milan è andato alla ricerca di rinforzi per il proprio attacco che corrispondessero alle esigenze tecnico-tattiche.

Alla fine la scelta è ricaduta su Rafael Leao, calciatore che rispecchia le qualità richieste dai rossoneri: giovane, forte fisicamente e con grandi capacità atletiche. Un vero e proprio patrimonio per il futuro.

Ma prima di virare sul portoghese, che ha esordito dal 1′ minuto ufficialmente nel derby di sabato scorso, ai rossoneri era stato proposto un altro talento internazionale.

Calciomercato Milan, proposto Abraham in estate

Secondo un retroscena svelato oggi dal portale Tuttomercatoweb.com, al Milan era stato offerto il cartellino di Tammy Abraham, centravanti classe 1997 di proprietà del Chelsea.

Inizialmente i ‘Blues‘ pensavano infatti di cedere il calciatore inglese in prestito per provare a fargli fare maggiore esperienza. Visti i buoni rapporti con il Milan, dopo l’operazione Bakayoko della scorsa stagione, si era ipotizzato un trasferimento a titolo temporaneo in rossonero.

Un’ipotesi però bocciata dal Milan stesso: due i motivi alla base del rifiuto di Paolo Maldini e compagnia. Il primo legato alla poca esperienza a livello internazionale, a differenza di Leao che aveva già giocato a Lille e nella Nazionale Under-21 portoghese.

Inoltre i rossoneri volevano investire su un talento offensivo in prospettiva, tralasciando le operazioni in prestito ma puntando ad un acquisto a titolo definitivo.

Oggi Abraham, rimasto al Chelsea, sta dimostrando però di essere un attaccante completo e già maturo: sette reti in cinque presenze con la squadra londinese e un rinnovo contrattuale fino al giugno 2024 che potrebbe essere firmato a breve, assieme all’altro grande talento di casa Mason Mount.

