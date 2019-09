Milan, è il momento dei nuovi: Theo Hernandez, Ismael Bennacer, Rafael Leão e non solo. Marco Giampaolo prepara diverse novità in vista di Torino-Milan e Milan-Fiorentina.

Milan, spazio ai nuovi e da subito. Come infatti il Corriere dello Sport oggi in edicola, è questa la mossa di Marco Giampaolo per uscire subito da questa crisi di inizio stagione.

Il pensiero comune è che nulla sia compromesso: il Diavolo è sicuramente più indietro di quanto si potesse immaginare, ma è tutto recuperabile e la dirigenza supporta pienamente il tecnico per la risalita.

Ma adesso servono i volti nuovi in campo. Il Milan necessità di freschezza, qualità e personalità per uscire da questa fase di stallo. Così, già giovedì a Torino, è pronta una novità per ogni singola zona del campo.

In difesa, molto probabilmente, ci sarà Theo Hernandez dal primo minuto. Panchina per un disastroso Ricardo Rodriguez nel derby e dentro l’ex Real Madrid, il quale non solo ha dimostrato di aver recuperato, ma ha anche sfoggiato tutto il suo strapotere offensivo.

In mediana, invece, ritorna Ismael Bennacer in cabina di regia. Titolare contro il Brescia, ha dimostrato di essere un centrocampista rapido sia nel pensiero che nell’esecuzione, abbinandoci nel frattempo anche una certa abilità nel recuperare palloni. Eletto il miglior giocatore della recente Coppa D’Africa, ha la qualità di cui il Milan ha bisogno soprattutto nel cuore del centrocampo.

Infine l’attacco, dove quasi sicuramente si vedrà Rafael Leão. Si ripartirà dall’uomo più costoso dell’ultima campagna acquisti, nonché la nota positiva di un derby amaro e che ha visto la conferma di un tabù che dura ormai dal 30 gennaio 2016. Il portoghese, capace di abbinare tecnica a fisico e velocità, supporterà Krzysztof Piatek lì davanti.

E potrebbe non finire qui. Perché oltre a questi tre volti, il cui impiego appare piuttosto ovvio, potrebbe esserci spazio anche per altre due ingressi tra la gara di giovedì e quella di domenica. Da una parte quello di Rude Krunic, pronto al debutto milanista, e dall’altra quello di Ante Rebic dopo l’assaggio tra Bentegodi e derby.

Milan, cercasi trequartista: tentativi con Bonaventura e Calhanoglu?