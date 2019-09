Giovedì sera Torino-Milan chiuderà il turno infrasettimanale della 5ª giornata. La vittoria in trasferta in casa granata è da tempo un tabù per i rossoneri.

Un tabù trasferta, l’ennesimo, che il Milan deve sfatare. Giovedì sera Torino-Milan chiuderà il turno infrasettimanale della 5ª giornata di Serie A. I rossoneri arrivano dalla sconfitta nel derby e hanno l’obbligo di tornare alla vittoria.

Un periodo nero questo d’inizio stagione per la squadra di Marco Giampaolo, che di buono ha quasi nulla. Sei punti in quattro partite sono troppo poco per una squadra che deve obbligatoriamente raggiungere almeno il quarto posto a fine stagione. Senza contare che il rendimento è stato alquanto scadente.

Milan, tabù Torino in trasferta: 7 anni dall’ultimo successo



Il Milan dovrà sfatare il tabù trasferta contro il Torino. La vittoria in casa dei granata manca da 7 anni. Un’eternità. L’ultimo successo rossonero è datato 9 dicembre 2012. Da quella volta, 5 pareggi e 1 sconfitta arrivata nella scorsa stagione.

Finì 4-2 per il Milan di Massimiliano Allegri. Passò in vantaggio il Toro con Santana, poi immediato pareggio di Robinho. Nella ripresa i rossoneri chiudono la partita con Nocerino, Pazzini ed El Shaarawy. Inutile il gol nel finale di Bianchi.

Troppo tempo da quell’ultima vittoria. È passata un’eternità da quella domenica sera del 9 dicembre 2012. Il Milan ha cambiato tanti allenatori, due proprietari e una quantità incredibile di calciatori.

