Spuntano nuove foto dei due progetti in corsa per la costruzione del nuovo stadio di Milan e Inter. Ecco le immagini a colori pubblicate dal CorSport.

Milan e Inter stanno tenendo in considerazione principalmente due progetti architettonici per la realizzazione dell’impianto. L’idea di un nuovo stadio al posto del Giuseppe Meazza, comincia a prendere concretamente forma.

I colleghi del Corriere dello Sport hanno pubblicato le foto a colori dei due progetti. Nei giorni scorsi erano stati mostrati i rendering in bianco e nero.

Due gli studi che si stanno occupando del progetto nuovo stadio: il favorito pare quello dello studio americano Populous, che ha presentato oggi anche il video ufficiale; poi c’è il progetto dello studio italo-americano di nome Cmr-Sportium.

Nuovo San Siro, le foto dei due progetti

POPULOUS – L’idea di Populous è quella di disegnare una struttura rettangolare con una copertura fatta da guglie di vetro. Un’idea molto tradizionale, visto che con un gioco di luci notturno l’impianto ricorderà la simbologia del Duomo di Milano. Quasi uno stadio “cattolico” per così dire, un tempio del calcio più che una “scala” e quindi un “teatro”.

CMR-SPORTIUM – Qui (com’è visibile nella foto in basso) la struttura è più classica, già vista per altri stadi: forma ovale, con due anelli che si intersecano, quasi come se volessero simboleggiare l’unione di Milan e Inter nella costruzione di questo stadio condiviso.

Nuovo stadio: svelato progetto di Populous – VIDEO

Milan-Inter, stadio condiviso: cifre e dettagli

Ricordiamo infine le cifre messe sul tavolo dalle due proprietà. Una spesa totale da oltre 1 miliardo, che si divide in circa 565 milioni di euro per il nuovo San Siro, e altri 472 milioni per la zona costeggiante. La demolizione dell’attuale stadio, invece, costerebbe circa i 44 milioni di euro.

Il nuovo stadio (il nome è ancora top secret) nascerebbe nell’attuale zona parcheggi dell’area di San Siro, con un maxi perimetro da 180 mila metri quadri delimitati tra via dei Piccolomini, via Achille, via Federico Tesio, Via Harar e via Dessiè.

