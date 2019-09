I consigli per il fantacalcio di Serie A, relativi alla quinta giornata del turno infrasettimanale. Ecco la TOP 11, più riserve, e i giocatori del Milan da schierare.

MilanLive.it è felice di presentarvi la nuova rubrica settimanale dedicata al fantacalcio di Serie A, il gioco fantasy sport sul calcio che ormai è diventato un abituè per molti appassionati.

Siamo al terzo appuntamento, con i primi due che hanno riscosso un successo incredibile ed un numero di giocatori consigliati (per tutti i ruoli) che hanno fatto bene oltre ogni aspettativa. E no, non si trattava di consigli “facili”, ma di vere e proprie scommesso. Continueremo a fare così, cambiando leggermente la forma. Di seguito le nostre proposte, prima sul Milan e poi sulla TOP 11 di scommesse per i fanta-allenatori temerari.

Consigli fantacalcio: tre proposte del Milan

La sconfitta nel derby può condizionare la scelta e la fiducia che si può riporre in un giocatore. Ma ci sono delle proposte fattibili per chi ha in rosa giocatori del Milan. Ve ne presentiamo tre:

THÈO HERNANDEZ – Finalmente lo rivedremo in campo da titolare, al posto di Ricardo Rodriguez che nelle prime quattro giornate ha dato il peggio di sé. Il francese ex Real Madrid ha una voglia incredibile di far bene: puntiamo forte su di lui.

RAFAEL LEAO – Potrebbe giocare sulla stessa fascia di Theo e sfruttare le sue sovrapposizioni, oppure si avvicinerà maggiormente alla porta di fianco a Piatek. In ogni caso, il portoghese ha le carte in regola per pungere la difesa granata.

ISMAEL BENNACER – Altro giocatore che finalmente tornerà titolare, al posto di un irriconoscibile Biglia. L’algerino era stato tra i migliori contro il Brescia, poi inspiegabilmente messo da parte tra Verona e derby. Ora è arrivato il suo momento, e non vorrà più cedere il posto a nessun’altro.

Da attenzionare anche Ante Rebic che potrebbe esser scelto da titolare al posto di Jesus Suso, o comunque entrare a partita in corso. E, ovviamente Gianluigi Donnarumma.

Consigli Fantacalcio: TOP 11 Serie A

A noi le cose troppo scontate non piacciono. Per questo ci siamo concentrati sui giocatori più borderline da consigliare, dopo il grande successo riscosso nell’ultima giornata in cui molti dei nostri consigli (inaspettati) hanno giocato una grande partita e portato importanti bonus.

Modulo 3-4-3: Berisha; Di Lorenzo, Bruno Alves, Ghiglione; Mkhitaryan, Kurtic, Schone, Verre; Petagna, A. Donnarumma, Gervinho.

Altri consigli: I. Radu, Stryger Larsen, Rrahmani, Veretout, Di Francesco, Inglese, Pinamonti.

Fantacalcio: i consigli “motivati”

ETRIT BERISHA – La Spal finora ha sempre preso gol, in ogni giornata, sembrerebbe quindi folle consigliarne il portiere. Dall’altro lato però c’è un Lecce che ha molte difficoltà ad andare in gol, soprattutto in trasferta. Berisha potrebbe essere la sorpresa di giornata chiudendo con 0 gol subiti.

IONUT RADU – Si è messo in mostra, in queste prime 4 giornate, con ottime parate. Tuttavia anche lui ha sempre preso gol a causa della difesa genoana non proprio eccellente. Anche per lui potrebbe essere la volta buona per chiudere i 90’ senza subire gol. In ogni caso garantisce ottimi voti grazie ai tanti interventi che è costretto a fare: buono in ottica modificatore.

BRUNO ALVES – Partita non facile per il Parma contro il Sassuolo, una delle squadre più in forma: anche se i neroverdi dietro concedono tanto. Potrebbe esaltarsi viste le sue grandi doti da marcatore, soprattutto nel caso fosse ben supportato dai compagni. Oltretutto il capitano del Parma calcia, e anche molto bene, le punizioni. Chissà che possa anche trovare il gol.

GIOVANNI DI LORENZO – È partito benissimo e vuole continuare a stupire. Il terzino italiano ha riposato l’ultima giornata, e sarà titolare nel turno infrasettimanale. Proverà a mettere dentro tanti assist per i compagni.

PAOLO GHIGLIONE – Anche lui a riposo l’ultima giornata, sarà fresco per la partita contro il Bologna. Gioca sulla linea di centrocampo e questo gli garantisce una costante presenza in fase offensiva. Potrebbe portare qualche +1.

STRYGER LARSEN – Udinese che viene da una brutta partita con conseguente sconfitta in casa contro il Brescia. Il difensore bianconero, che in realtà gioca da esterno in un 3-5-2 proverà a mettere in difficoltà la difesa veronese, che non ha concesso molto in queste prime partite. Scommessa rischiosa.

AMIR RRAHMANI – Il difensore veronese viene da quattro ottime prestazioni, con media voto 6,38. Avrà tanto da fare questa giornata, cercando di contenere gli attacchi dei bianconeri, ma ha già dimostrato di reggere le pressioni, sia contro il Milan che contro la Juve. In un grande momento di forma, consigliato anche in ottica modificatore (per chi lo usa).

LASSE SCHONE – Uno dei migliori tiratori di calci piazzati in Europa, ma che ancora in Italia non ha fatto vedere la sua vera classe. Mercoledì il Genoa ha una partita alla sua portata contro il Bologna. Il grifone dovrà necessariamente provare a vincere per riscattare le due sconfitte consecutive, e Schone potrebbe anche mettere la prima firma italiana sul tabellino dei marcatori.

JORDAN VERETOUT – Rientrato dall’infortunio, è carico per dimostrare a Fonseca di meritare un posto da titolare. Ha giocato 90 minuti contro il Bologna, ed è stato decisivo nell’azione del gol finale. Contro l’Atalanta può fare la differenza davanti al pubblico di casa.

HENRIKH MKHITARYAN – Ottimo l’esordio, e buona partita anche nell’ultima uscita a Bologna. L’armeno avrà davanti una difesa, quella bergamasca, che non è ancora al 100% e che concede tantissimo. Con la sua tecnica potrà davvero fare la differenza, gol o assist che sia.

JASMIN KURTIC – Sempre titolare e autore di ottime prestazioni. Queste sono le partite in cui spesso mette la firma. Bravissimo negli inserimenti, e in interdizione, potrà far valere la sua grinta contro i centrocampisti del Lecce.

VALERIO VERRE – Il Verona proverà a vincere, e lui giocando sulla trequarti potrà dare un grande aiuto alla causa, portando qualche bonus (finora zero). Una buona scommessa. Contro il Milan si era reso protagonista di una gran prova, con la sua squadra in dieci.

FEDERICO DI FRANCESCO – Listato centrocampista, gioca attaccante al fianco di Petagna. Ottime possibilità che possa portare bonus.

ANDREA PETAGNA – La Spal ha una partita sulla carta facile, e l’ex Milan potrà sfruttare la sua fisicità contro la difesa leccese. Ha dimostrato lo scorso anno di saper segnare e anche tanto, e quest’anno vuole ripetersi.

ALFREDO DONNARUMMA – La Juventus soffre tanto in difesa e concede molto. L’attaccante bresciano sarà affiancato con molta probabilità da Balotelli (all’esordio), e quindi potrebbe avere più spazi e possibilità di portare bonus.

GERVINHO – Un solo gol fatto finora, troppo poco per la “freccia nera” ivoriana che ci ha abituati a tanti bonus lo scorso anno. Questa potrebbe essere la giornata giusta per mettere a segno il secondo gol in campionato, visto che il Sassuolo concede molto dietro.

ANDREA PINAMONTI – Un solo gol finora in campionato, alla prima giornata. Troppo poco per lui, vorrà e dovrà mettersi in mostra. Il suo Genoa ne ha bisogno. Molto forte nel gioco aereo, potrebbe trovare la rete magari su assist proprio di Schone o Gagliolo sopraindicati.

Nuovo stadio Milan-Inter: due i progetti architettonici in corsa