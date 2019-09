Ancora a secco su azione il bomber polacco Piatek: per lui un derby senza squilli, con un’occasione fallita e pochissimi movimenti.

In casa Milan c’era chi sperava che il gol su rigore contro il Verona, decisivo per la vittoria, potesse finalmente aver sbloccato la fame di reti di Krzysztof Piatek.

Ma dopo il leggero passo in avanti del ‘Bentegodi’, il polacco è tornato nuovamente a deludere nella partita più sentita: Piatek è rimasto a secco nel derby perso ieri per 2-0. Nel complesso è risultato uno dei peggiori in campo, impalpabile sotto porta e poco dinamico in fase di costruzione e di pressione.

I quotidiani sportivi odierni sono tutti concordi nel bocciare la prova di Piatek: voto 5 nelle pagelle della Gazzetta dello Sport e di Tuttosport. Molto severo il giudizio invece del Corriere dello Sport che gli ha assegnato addirittura un 4.5, valutando i novanta minuti del polacco come estremamente negativi.

Il ‘Pistolero‘ ha le polveri bagnate ed il suo momento infelice si racchiude nell’unica occasione avuta, sprecata con un colpo di testa alto e mal calibrato su bel cross di Rafael Leao.

Ma ciò che è risultato più deludente è la mancanza di miglioramenti a livello tattico: mister Giampaolo in settimana aveva chiesto a Piatek di muoversi senza palla, di aiutare i compagni e di essere meno statico. Tutto inutile per ora, visto che il numero 9 ieri non si è mai visto, ancorato al suo ruolo di prima punta e coinvolto raramente nelle ripartenze rossonere.

Milan-Inter, l’analisi tattica: rossoneri larghi, il gioco si inceppa