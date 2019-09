Durante la conferenza prima di Verona-Milan, Marco Giampaolo ha ripreso Kris Piatek chiedendogli di non pensare solo al gol.

Tornerà sicuramente titolare nel Milan anche Krzysztof Piatek, attaccante polacco che domani a Verona ritroverà il posto di centravanti dal 1′ minuto.

Dopo l’esclusione iniziale in Milan-Brescia, il tecnico Marco Giampaolo sembra intenzionato a lanciarlo nuovamente al centro del suo attacco. Ma non senza qualche accorgimento, più mentale che strategico.

Durante la conferenza stampa odierna a Milanello, l’allenatore rossonero ha spronato Piatek a dare il massimo, soprattutto nel cercare di giocare per la squadra: “Con il Brescia ho scelto André Silva per determinate caratteristiche, ma Kris può e sa fare le stesse cose. Il Milan deve saper palleggiare, tener palla. Lui lo sa fare, deve uscir fuori da una condizione solo di proiezione verso la porta. E’ completo e deve giocare per il bene della squadra, il gol non sia un’ossessione, deve pensare principalmente a giocar bene”.

Giampaolo ha ammesso comunque di averlo visto meglio dopo la sosta per le Nazionali: “In questi giorni mi è piaciuto molto l’ho visto in forma. Lui non è un calciatore che pensa soltanto ad attaccare, ad un calcio piratesco. So che è un attaccante completo, ma deve capire quando andare in profondità e quando invece deve ‘legarsi’ e venire incontro ai compagni”.

