Marco van Basten è tornato a Milano ed ha postato una foto sui social con un bel messaggio. Romantica la risposta dell’account ufficiale del Milan.

Visualizza questo post su Instagram Back in the city of good memories.. 👍🏼✌🏼 Un post condiviso da Marco van Basten (@marcovanbasten) in data: 24 Set 2019 alle ore 9:16 PDT

Al solo nome di Marco van Basten, un brivido scorre lungo la schiena di tutti gli amanti del calcio e tifosi del Milan. L’olandese è tornato a Milano e ha postato una foto sul proprio profilo Instagram.

Foto corredata anche da un bel messaggio: “Tornato nella città dei bei ricordi”. In quella Piazza Duomo che grazie a lui e quel suo splendido Milan, si tingeva di rossonero a maggio per festeggiare Champions League e coppe varie.

Immediata e romantica la risposta del Milan con l’account ufficiale Instagram. Il messaggio sotto la foto di van Basten è ancora più romantico: “I bei ricordi sono tornati in città“. Con i cuori rossoneri e il “Cigno” che da sempre è il suo soprannome.

La storia d’amore tra il Milan e van Basten

Breve ma straordinariamente intensa la storia d’amore che ha legato per sempre il nome di Marco van Basten al Milan, e viceversa.

Arrivato nel 1987, van Basten è rimasto in rossonero fino al 1995, costretto al ritiro per problemi tristemente noti. Con la maglia del Milan ha segnato 125 gol, uno più bello dell’altro, in 201 partite.

Lunga e strappalacrime la lista dei trofei alzati al cielo, ognuno dei quali evoca straordinari ricordi nella mente dei tifosi milanisti nostalgici:

4 Coppe dei Campioni-Champions League: 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994.

2 Coppe Intercontinentali: 1989, 1990.

2 Supercoppe Europee: 1989, 1990.

4 Scudetti: 1987-1988, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994.

4 Supercoppe Italiane: 1988, 1992, 1993, 1994.