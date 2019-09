Crisi Milan: società scossa e perplessa per questo flop iniziale. Come riferisce il CorSport, serve la svolta immediata in 180 minuti per evitare che la situazione degeneri oltremodo.

Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Rafael Leão. Si aggrappano a loro le speranze di Marco Giampaolo e dell’intero ambiente milanista. Perché è questo il trio a cui il tecnico si affiderà in vista di un Torino-Milan di fatto già decisivo.

Del resto, come evidenzia il Corriere dello Sport oggi in edicola, è inutile far finta di nulla: il doppio match tra domani e domenica con la Fiorentina, è chiaro, indirizzerà pesantemente gli umori in casa rossonera.

Serve quindi una svolta immediata rispetto a quanto visto finora. O meglio: quanto non visto. Blackout Milan: peggior attacco della Serie A e totale assenza di gioco. La mano dell’allenatore – evidenzia il quotidiano – al momento non si vede per niente. Neanche un dito.

Per non parlare poi del carattere: la reazione nel derby dopo il gol di Marcelo Brozovic – si legge – è tipica di quelle squadre sotto di tre reti e che pensano inevitabilmente già alla prossima partita.

L’ultima steccata, inoltre, ha certificato la solitudine e la crisi di Krzysztof Piatek. Il polacco non può essere diventato un brocco tutto d’un tratto, ma l’ex Genoa, di questo passo, rischia seriamente di andare in corto circuito. Il timore del polacco è che questa situazione si trascini per settimane, e il pericolo effettivamente c’è.

All’interno del Milan – assicura il CorSport – c’è una dirigenza perplessa, abbattuta e scossa dalla non qualità di queste prime prestazioni. E il timore, inoltre, è che Giampaolo non abbia il carattere necessario per uscire dal tunnel.

Le spiegazioni nel post derby, per esempio, non sono piaciute, ancor meno la scelta di puntare su Lucas Biglia piuttosto che su Bennacer. Domani, quindi, stop a esperimenti e forzature di ogni tipo: dentro i nuovi. Freschezza, qualità e personalità come ha anche dimostrato la stracittadina amara di sabato sera.

