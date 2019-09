Gianni Rivera ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Rai durante la quale ha parlato del suo patentino da allenatore e del momento attuale del Milan.

Gianni Rivera ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Rai. Il Golden Boy ieri ha ottenuto il patentino “UEFA Pro” da allenatore professionista. E a tal proposito gli sono state rivolte alcune domande.

Una domanda provocatoria, sulla possibilità che possa allenare il Milan già adesso, al posto di Marco Giampaolo messo in discussione dai media per i risultati non buoni ottenuti sin qui: “In questo momento l’allenatore c’è già”.

All’età di 76 anni non ci si aspettava questa scelta. Ma Rivera è pronto: “Dove vorrei allenare? Dipende da chi mi chiamerà, gli allenatori vengono scelti, raramente scelgono. Pronto per la Serie A? Certo, altrimenti non avrei preso il patentino”.

Gianni Rivera non dimentica il Milan: “Sono sempre milanista, ma adesso soffriamo, soffriamo. Vorremmo tutti essere davanti all’Inter che, per ora, sembra più forte, ma chissà che durante il campionato le cose non cambino”.