I risultati di questo 5° turno di Serie A. L’Inter vince ancora, il Napoli cade clamorosamente in casa. Prima vittoria per Montella.

Si sono concluse da pochi minuti le partite di Serie A di questo turno infrasettimanale. Che sarà completato da Torino–Milan di domani. Un’altra vittoria per l’Inter, anche contro la Lazio. Sorpresa Cagliari al San Paolo.

I nerazzurri portano a casa il quinto successo di fila. Simone Inzaghi&co. battuti da una rete nel primo tempo di Danilo D’Ambrosio. Nel secondo tempo gli uomini di Antonio Conte hanno avuto delle occasioni per chiudere il match ma senza concretizzarle. La Lazio ha tentato di impensierire la difesa avversaria ma Handanovic è in una di quelle serate in cui sembra insuperabile.

La sorpresa della giornata è a Napoli: il Cagliari vince 1-0 al San Paolo con una rete di Lucas Castro, arrivata nel finale. La squadra di Carlo Ancelotti non è riuscita a sbloccare il risultato anche grazie alla fase offensiva ordinata dei sardi. Poi, negli ultimi minuti, è arrivata la beffa con il gol dell’argentino su assist di un ottimo Nathan Nandez, sempre più inserito nella squadra di Rolando Maran.

Altri risultati: prima vittoria per la Fiorentina che si impone per 2-1 sulla Sampdoria. Torna a segnare Federico Chiesa, espulso Jaison Murillo. 0-0 fra Genoa e Bologna. Super Lecce contro la SPAL: 3-1 addirittura a Ferrara. Infine il Parma batte il Sassuolo 1-0 grazie ad una rete negli ultimissimi secondi del match, la firma è di Burabia (autorete).

Milan, no a Lozano: i motivi del mancato acquisto