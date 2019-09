Il Milan verso un nuovo stadio (in collaborazione con l’Inter): cinque anni fa sfumò l’ipotesi di un impianto di proprietà al Portello.

Quest’oggi il Milan, a braccetto con i rivali dell’Inter, sembra entrato ufficialmente in una nuova era. Quella del nuovo stadio, ovvero la nuova casa di entrambe le squadre milanesi.

Dopo aver alloggiato per tantissimi anni a San Siro, la cosiddetta ‘Scala del Calcio’ dovrebbe chiudere i battenti ed essere sostituita da un impianto moderno, avveniristico, in linea con i parametri adottati dai maggiori club internazionali.

Il tutto determinato dallo stato ancora troppo retrò del ‘Giuseppe Meazza‘, stadio che è considerato un monumento del calcio italiano ma allo stesso tempo troppo vecchio e difficile da modernizzare e rendere usufruibile 365 giorni all’anno.

Il Milan cambia stadio: 5 anni fa il primo progetto individuale

Eppure il Milan già cinque anni fa, subito dopo la creazione della sede di via Aldo Rossi, aveva pensato ad uno stadio nuovo e di proprietà.

L’idea venne a Barbara Berlusconi, terzogenita dell’ex presidente rossonero e all’epoca dei fatti amministratrice delegata del Milan, impegnata nel settore commerciale.

La manager provò a lanciare la proposta di un impianto che ospitasse solo le gare del Milan, lasciando la gestione di San Siro soltanto all’Inter. Il progetto si sarebbe dovuto sviluppare in zona Portello, a pochi passi da Casa Milan, in un’area comunque viva e abitata.

Il Milan vinse persino il bando di Fondazione Fiera per l’acquisizione dei terreni inutilizzati in quella zona specifica: sembrava tutto spianato verso tale progetto ma qualcosa andò storto, soprattutto dal punto di vista economico.

Il club rossonero e l’ente fieristico ebbero vari diverbi sull’esborso per la bonifica dei terreni; inoltre gli abitanti del Portello protestarono in massa per l’eventuale e scomoda costruzione di uno stadio nel bel mezzo del quartiere. Senza dimenticare la situazione finanziaria delicata di Fininvest. Così il tutto divenne soltanto un’opzione lontana e da lasciare nel dimenticatoio.

Circa cinque anni dopo (era infatti l’inverno 2014-15) il Milan vira verso un nuovo progetto stadio. Stavolta assieme all’Inter e con l’ok del Comune di Milano. Con la speranza che questa situazione si sviluppi in maniera concreta e non venga vanificata a cuor leggero.

